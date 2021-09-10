Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде

"Еще раз поздравляю российских олимпийцев, паралимпийцев, российскую олимпийскую, паралимпийскую сборные, всех атлетов, тренеров, специалистов с достойным выступлением", - сказал Путин, открывая в пятницу заседание Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал достойным выступление российских спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио.

Путин: в сфере развития спорта в России нужны новые решения на всех уровнях

"Важно сделать следующий шаг - серьезно обновить, модернизировать и качественно нарастить возможности инфраструктуры подготовки атлетов по всем олимпийским и паралимпийским видам спорта", - добавил президент.

Путин заверил, что обязательно встретится с победителями и призерами Игр в самое ближайшее время. "Буду рад лично поздравить и поблагодарить их", - сказал он.

Открывая заседание совета Путин отметил, что планирует обсудить итоги прошедших Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио и поговорить о задачах развития детско-юношеского спорта. "Эти темы взаимосвязаны: путь в большой, олимпийский спорт начинается в детстве, а успехи выдающихся спортсменов служат примером, во многом определяют выбор молодых людей, выбор молодежи в пользу здорового, активного образа жизни. Уверен, свои плоды принесут и победы наших спортсменов в Токио", - подчеркнул глава государства.

На олимпийских играх в Токио российские спортсмены заняли пятое место в медальном зачете, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. На Паралимпиаде сборная России расположилась на четвертой строчке общего зачета, в активе российской команды 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых медалей.