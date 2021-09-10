Путин: решения CAS по российскому спорту были политически окрашены, но их нужно выполнять

"Очевидна политическая окраска решений, которые международный Спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять", - сказал президент, отметив, что при обсуждении предстоящих крупных спортивных соревнований, событий неизбежно возникают вопросы участия в них российских атлетов.

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских атлетов были политическими, но выполнять их нужно. Такую оценку глава государства дал в пятницу, открывая заседание Совета при президенте HA по развитию физической культуры и спорта.

"К январю 2023 года, когда завершится срок действия ограничений, российские атлеты должны быть полностью равноправными участниками любых мировых турниров", - добавил глава государства.

Путин попросил министра спорта Олега Матыцина доложить о взаимодействии со Всемирным антидопинговым агентством по вопросу восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также о том, что конкретно сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации.

В завершение президент поблагодарил Фонд поддержки олимпийцев России за многолетний, весомый вклад в развитие спорта высших достижений и выразил уверенность в том, что деятельность фонда будет набирать обороты, прежде всего - по новым видам олимпийских программ. "Здесь, конечно, важен хорошо подготовленный резерв. Но еще более значима для будущего страны, здоровья нации, для качества жизни людей широкая доступность массового спорта, конечно, начиная с самого раннего возраста",- заключил Путин.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.