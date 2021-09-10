Матыцин: Российское антидопинговое агентство выполнило финансовые обязательства перед WADA

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все финансовые обязательства и не имеет замечаний от Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от 17 декабря 2020 года, РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года.

"Мы выполнили все финансовые обязательства, не имеем никаких замечаний от WADA. Финансовые вопросы закрыты. В России создана одна из самых жестких, если не самая жесткая программа по борьбе с допингом", - сказал Матыцин.

В марте РУСАДА выплатило WADA 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в CAS.

В декабре 2020 года CAS утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону WADA в его споре с РУСАДА. Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны.