Путин поручил включить плавание в систему образования и организованного детского отдыха

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил с 2022 года включить обучение детей плаванию в систему образования и организованного детского отдыха.

Путин отметил, что в советские годы бассейны рассматривали "чуть ли не как какую-то роскошь". "Но плавание - это не просто вид спорта, а жизненно необходимый навык, закалка здоровья, - указал глава государства на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. - Нужно предусмотреть обучение детей плаванию в системе образования и организованного детского отдыха. Финансировать программу по обучению детей плаванию начнем со следующего, 2022 года, причем и на федеральном, и на региональном уровнях".

Президент добавил, что для этого потребуется отдельная межведомственная программа. "Нужно ее разработать с учетом производства отечественных модульных бассейнов. Сейчас это тоже сделать гораздо проще, чем в прежние времена", - сказал он.