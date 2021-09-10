Минспорт контролирует процесс восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта России держит под контролем процесс восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года на фоне громкого допингового скандала в российской легкой атлетике. В декабре того же года была создана рабочая группа во главе с норвежцем Руне Андерсеном, которая с тех пор отслеживает выполнение плана восстановления ВФЛА. Российская сторона должна компенсировать затраты на работу рабочей группы и допинговые разбирательства.

"Мы видим, что успехи [Марии] Ласицкене и [Анжелики] Сидоровой - прямой показатель того, что путь был выбран правильный. Мы держим под контролем процесс восстановления. В ближайшее время состоится встреча с руководством World Athletics и WADA (Всемирного антидопингового агентства - прим. ТАСС)", - сказал Матыцин.

С 2015 года отстранение ВФЛА продлевалось более 15 раз. В 2020 году она выплатила World Athletics $6,31 млн, $5 млн от этой суммы составил штраф за допинговое дело российского легкоатлета Данила Лысенко, в котором оказалось замешано бывшее руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным. Оно было признано причастным к подделке медицинских документов, которые фигурировали в деле. В связи с этим инцидентом World Athletics более чем на год запретил российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях. В марте 2021 года совет World Athletics принял решение о возобновлении выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, дающего право выступать на международных стартах.

12 марта 2020 года World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ, а также два независимых эксперта. Первым экспертом является бывший заместитель генерального директора РУСАДА Маргорита Пахноцкая, вторым - литовец Владас Станкявичус. Удаленно подключен к работе и австралиец Питер Николсон, который несколько лет назад являлся независимым экспертом WADA в РУСАДА.