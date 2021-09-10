Путин поздравил главу ОКР с успехом всей сборной в Токио и, в частности, его дочери

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова с успешным выступлением на Играх в Токио не только российской сборной в целом, но и его дочери Софии Поздняковой.

"Поздравляю вас с успешным выступлением нашей команды, ну - и с вашими успехами как тренера. Я так понимаю, так или иначе, вы все-таки причастны к тренировочному процессу вашей дочери", - с улыбкой обратился в пятницу Путин к Позднякову на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

"У вас двойной праздник, двойная победа", - подчеркнул президент. Глава ОКР поблагодарил Путина за поздравление.

Фехтовальщица София Позднякова завоевала на минувшей летней Олимпиаде в Токио две золотых медали (в одиночном и в командном турнирах). Станислав Поздняков является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях.