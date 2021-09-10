Поздняков: выступление российских олимпийцев в Токио объединило болельщиков по всей стране

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Успешное выступление российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио в неблагоприятных эмоциональных условиях без флага и гимна своей страны объединило многомиллионную армию болельщиков. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Олимпийские игры в Токио проходили с 23 июля по 8 августа. Россияне завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали и заняли пятое место в медальном зачете.

"Я хотел бы отметить не только отчетные показатели и статистику. Есть еще один, на мой взгляд, более важный аспект - это нравственно-эмоциональный эффект от успехов российских спортсменов. В условиях пандемии и под влиянием очевидных и скрытых негативных факторов, когда спортсменов психологически давили, клеймили и шельмовали под одобрительный гул "прогрессивных" СМИ, лишали флага и гимна, каждая завоеванная медаль была добыта с огромным трудом, поэтому имеет особую спортивную и человеческую ценность. Поэтому выступление российских олимпийцев сопровождалось единением болельщиков, желанием самых разных людей вместе, всей страной, радоваться успехам наших ребят и поддерживать их, сражавшихся до конца, почти всегда за пределами обычных человеческих возможностей, превосходя себя, соперников, обстоятельства и судейские ошибки", - считает Поздняков.

"Все, кто следили за выступлениями, это видели и чувствовали. Отсюда такие поддержка и всенародное признание! Для подрастающего поколения герои Игр - это живые примеры и ролевые модели, глядя на которых молодежь идет в спорт, укрепляет здоровье и дух, а значит, и силу нации", - добавил глава ОКР.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в его споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Российские спортсмены до декабря 2022 года на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права до указанного срока претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио в случае победы российских спортсменов звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.