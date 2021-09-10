Российская премьер-лига опубликовала календарь до конца года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Матч 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичными "Спартаком" и "Локомотивом" пройдет 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В пятницу РПЛ опубликовала календарь матчей турнира до конца года. "Спартак" и "Локомотив" проведут матч на "Открытие Банк - Арене" 7 ноября, начало - 19:00 мск. 16 ноября красно-белые примут столичное "Динамо", а 24 октября на выезде сыграют с "Зенитом".

Команда из Санкт-Петербурга примет "Динамо" 29 октября, встреча второго круга между этими командами состоится 12 декабря. 28 ноября "Зенит" на выезде сыграет с ЦСКА.

Осенняя часть чемпионата России завершится 13 декабря матчем между "Сочи" и "Спартаком". После шести туров "Зенит" располагается на первом месте в турнирной таблице (14 очков), второе место занимает "Динамо" (13), третье - "Сочи" (12).