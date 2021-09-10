Боксер Беспутин перевесил мексиканца Пинтора на 100 г перед поединком в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин оказался тяжелее мексиканца Маурисио Пинтора на церемонии взвешивания перед поединком в Красноярске. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири, оператора вечера бокса, который пройдет 11 сентября.

В субботу в Красноярске пройдут 10 боксерских поединков. Главным событием станет титульный бой Беспутина с мексиканцем Пинтором, которые сразятся за пояс WBC Peace (промежуточный титул Всемирного боксерского совета).

"Вес Александра Беспутина составил 66,4 кг, Маурисио Пинтора - 66,3 кг", - сообщили в пресс-службе.

27-летний Пинтор является чемпионом латинского региона WBC. На профессиональном ринге он одержал 24 победы (14 нокаутом), потерпел три поражения и один поединок завершил вничью.

20 марта Беспутин выиграл в 10-раундовом рейтинговом бою, прошедшем в Москве, у украинца Виктора Плотникова техническим нокаутом во втором раунде. Россиянин впервые вышел на ринг после того, как был лишен пояса чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг. Его допинг-тест после поединка против соотечественника Раджаба Бутаева показал положительный результат. Бой прошел 1 декабря 2019 года в Монте-Карло и завершился победой Беспутина по очкам. Всего на счету 30-летнего Беспутина 14 побед (10 нокаутом) и ни одного поражения.