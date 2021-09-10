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Третьяк предложил внедрить в школах уроки хоккея с оборудованием для флорбола

Игры по флорболу проходят в закрытых помещениях на твердом полу с пластиковым мячом, удары по которому наносятся клюшкой

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк предложил внедрить в школах уроки хоккея с оборудованием для флорбола. Об этом он рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Игры по флорболу проходят в закрытых помещениях на твердом полу с пластиковым мячом, удары по которому наносятся клюшкой.

"К сожалению, лишь небольшое количество общеобразовательных школ имеют хоккейные коробки. Предлагаем внедрять уроки хоккея с оборудованием для флорбола. Это фактически хоккей в зале с облегченными клюшками. Оборудование производится в России, стоимость оборудования для одной школы оценивается всего в 150 тыс. рублей", - сказал Третьяк.

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