МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк предложил внедрить в школах уроки хоккея с оборудованием для флорбола. Об этом он рассказал на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Игры по флорболу проходят в закрытых помещениях на твердом полу с пластиковым мячом, удары по которому наносятся клюшкой.

"К сожалению, лишь небольшое количество общеобразовательных школ имеют хоккейные коробки. Предлагаем внедрять уроки хоккея с оборудованием для флорбола. Это фактически хоккей в зале с облегченными клюшками. Оборудование производится в России, стоимость оборудования для одной школы оценивается всего в 150 тыс. рублей", - сказал Третьяк.