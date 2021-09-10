ФМБА начало медицинское обеспечение спортсменов, готовящихся к Играм в 2022 году в Пекине

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России уже начало медицинское обеспечение российских спортсменов, готовящихся к выезду на Олимпийские и Паралимпийские игры в 2022 году в Пекин. Об этом сообщила в пятницу руководитель агентства Вероника Скворцова.

"Мы уже сейчас приступили к медицинскому обеспечению тех спортсменов, которые готовятся для выезда в Пекин в начале 2022 года на зимние Олимпийские и Паралимпийские игры. Постараемся сопроводить пекинские игры с высокой ответственностью, такой же, как в Токио", - сказала она на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Скворцова добавила, что на Играх в Токио в этом году присутствовали более 100 сотрудников ФМБА. К ним за время Олимпиады поступило более 1,4 тыс. обращений и было проведено более 250 успешных психологических консультаций.