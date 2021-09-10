МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал добиваться справедливого и прозрачного судейства в спорте.

"Надо добиваться [справедливого судейства]. Это касается не только художественной гимнастики, надо добиваться справедливого судейства, отстаивать свои интересы в международных спортивных инстанциях, добиваться прозрачности судейского процесса. Это же не какие-то военные учения", - сказал Путин в пятницу на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, комментируя высказывания главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, посетовавшей на несправедливое судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

Путин выразил сомнение, что судейство в художественной гимнастике на Играх в Токио отвечало требованиям олимпийского движения. "Просто возникает вопрос, что это такой за ставленник у вас (имеется в виду Наталья Кузьмина, которая является действующим председателем технического комитета Международной федерации гимнастики (FIG) по художественной гимнастике - прим. ТАСС), если под его руководством вы сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения", - сказал Путин, обращаясь к Винер-Усмановой, раскритиковавшей судейство на токийской Олимпиаде и заявившей о том, что Игры стали политизированными.

Президент заметил, что вопрос судейства - это отдельная тема. "Я думаю, что вы с министром спорта и с президентом Олимпийского комитета России пообсуждаете еще эти вопросы", - сказал он. "Мы все болели за ваших девочек и сочувствуем тому, что произошло", - добавил глава государства.

Судейский скандал в художественной гимнастике

На Олимпийских играх в Токио сборная России впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянки по ходу индивидуального и группового многоборья подали в общей сложности шесть протестов, два из которых были удовлетворены. Во Всероссийской федерации художественной гимнастики не согласились с результатами соревнований на Играх в Токио, Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором.

При этом в FIG заявили, что не считают предвзятым или несправедливым судейство на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, ее сестра Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в FIG по ситуации с судейством в финале соревнований.

С 5 по 7 ноября в турецкой Анталье пройдет конгресс FIG, на котором состоятся выборы руководства организации, будут сформированы составы комиссий и техкомов. Ранее Винер-Усманова сообщила, что обсуждается вопрос отзыва кандидатуры Натальи Кузьминой на должность главы технического комитета FIG по художественной гимнастике перед предстоящими выборами, но никаких уведомлений в федерацию пока на этот счет отправлено не было.