Путин раскритиковал предложения об отмене лимита на легионеров в российском футболе

"Вот футбол, я слышал в последнее время: давайте снимем количественные ограничения на участие иностранных спортсменов. Ну замечательно. Вам что, неизвестно, что с 1988 года сборная команда наша [по футболу] не играет на Олимпийских играх? Ну еще не будет 20 лет играть, если одни иностранцы у нас будут", - сказал Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Он коснулся ситуации и в других видах спорта, по которым российские сборные не отобрались на последние Игры в Токио. Отметив, что среди них есть и экзотические для России дисциплины, такие как бейсбол или гольф ("хоть им сейчас все больше и больше народа занимается"), Путин остановился на теме баскетбола. Он напомнил, что ни женская, ни мужская баскетбольные команды России не попали на олимпийский турнир.

"Но клубы-то играют! Играют, вроде, интересно, красиво. Вроде как, в клубных соревнованиях показывают очень хорошие результаты <…>. Надо посмотреть, что происходит с этими клубными командами и зачем нам там нужно столько иностранцев, если сборной команды нет. Надо внимательно смотреть на все эти вещи", - подчеркнул президент РФ.

Путин добавил, что есть некоторые виды спорта, по которым впервые российские атлеты не смогли получить олимпийские медали, а есть и такие виды, где без медалей остались уже во второй раз. При этом глава государства в целом позитивно оценил результаты прошедшей Олимпиады в Токио. Он напомнил, что российские атлеты привезли в этот раз на 15 медалей больше, чем после летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Лимит на легионеров в футболе

Ранее Российский футбольный союз выступил с предложением перед клубами отменить лимит на легионеров в связи с неудачными результатами в еврокубках.

Ограничение на число легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За это время в чемпионате страны применялись следующие схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.