Путин призвал широко развивать массовый спорт и при этом "не жадничать"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российские власти должны активно развивать детский и юношеский массовый спорт, чтобы потом получать большое количество профессиональных атлетов. При этом важно "работать широко и не жадничать", заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

"Весь спорт высоких достижений начинается, конечно, с детского и юношеского спорта, с массового спорта. Чем шире поляна, на которой занимаются люди и дети, прежде всего, тем больше мы найдем звездочек, которые потом засверкают на международных аренах и будут радовать миллионы болельщиков в нашей стране, да и во всем мире. Нужно начинать с этого", - сказал глава государства.

В этой сфере необходимо "работать широко и не жадничать", подчеркнул он, обратившись в том числе к руководителям регионов. "Я уже говорил, что нужны определенные стандарты выделения бюджетных средств на эту деятельность - важнейшую, на самом деле, с точки зрения воспитания молодых людей и поддержания здорового образа жизни, - заметил он. - Известно же, как в народе говорят: больше спортом занимаешься - меньше таблеток будешь употреблять".

Поэтому, продолжил президент, развитием физической культуры и спорта нужно будет заниматься на системной основе. "Давайте договоримся так, что это будут не просто бумаги, которые мы в очередной раз составим с благими пожеланиями, а это будет руководство к действию. И такое руководство, которое должно привести нас к улучшению ситуации с физической культурой и спортом в стране в целом и к новым достижениям в сфере олимпийских видов спорта на международной арене", - подытожил Путин, в заключение поблагодарив всех за совместную работу.