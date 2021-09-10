Фигурист Алиев пропустит олимпийский отборочный турнир в Оберстдорфе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев не выступит на международном турнире Nebelhorn Trophy, который пройдет с 22 по 25 сентября в германском Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщил источник.

Российские фигуристы на турнире должны подтвердить право на три олимпийские лицензии.

"Решения будут приниматься после прокатов руководством Федерации фигурного катания на коньках России, - сообщил источник. - Но Алиев не планирует участия в турнире в Оберстдорфе".

На чемпионате мира в Стокгольме в мужском одиночном катании российский фигурист Михаил Коляда стал пятым, Евгений Семененко - восьмым, что позволило российским спортсменам получить право на три лицензии как минимум на следующий чемпионат мира, как максимум - на Игры в Пекине. При этом, согласно нововведениям Международного союза конькобежцев, российским одиночникам еще раз придется завизировать свои претензии на максимальную квоту на Играх на турнире в Оберстдорфе.

Алиеву 22 года, он является чемпионом Европы 2020 года и серебряным призером европейского первенства 2018 года. По причине травмы он пропустил большую часть прошлого сезона. Алиев стал третьим в финале Кубка России, пятым - на этапе Гран-при России, чемпионат страны фигурист пропустил. Позднее Алиев был включен в резервный состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий олимпийский сезон.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.