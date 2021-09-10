Винер-Усманова: отмена оценок по физкультуре негативно влияет на мотивацию школьников

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Отмена оценок на уроках по физической культуре в школах может оказать негативный эффект на мотивацию школьников к систематическим занятием физической культурой и спортом, на состояние здоровья и физическое развитие школьников. Такое мнение на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

С 1 января 2021 года вступил в силу новый порядок заполнения аттестатов, и теперь по ИЗО, музыке и физической культуре может выставляться оценка не по пятибалльной системе, а исходя из системы "зачет - незачет".

"Всегда напоминаю себе и другим, что взрослые вырастают из детей, поэтому хочу сказать об охвате занятиями физической культурой и спортом наших детей по единым методикам и стандарту. В связи с этим еще большее недоумение вызывает отмена оценок по физической культуре в школе и применение с этого года норм "зачет/незачет" в аттестате, уже подписанное, к сожалению, министром просвещения Сергеем Сергеевичем Кравцовым, практика ухода от дифференцированной оценки по физкультуре уже была в "лихие 90-е", и она оказала очень негативный эффект на мотивацию к систематическим занятием физической культурой и спортом, на состояние здоровья и физическое развитие школьников, зачем повторять ошибки прошлого? Кроме того, такой подход не дает успешным детям по физкультуре получить отличные оценки в аттестате и быть примером и значимым в классе", - сказала Винер-Усманова.

"Здесь очень много по этому поводу звучало вопросов, и от министра тоже, но как выясняется… теория - суха, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет, и зеленеет оно не в пользу детей. Тем более преподаватели по физкультуре и спорту теряют свой статус и уважение среди коллег и детей. Физкультура должна быть равноценным и равнозначным предметом школьного образования и аттестата", - отметила тренер сборной России по художественной гимнастике.