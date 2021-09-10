Московский марафон отменили из-за эпидемической обстановки в городе

МОСКВА, 10 сентября./ТАСС/ Московский марафон, запланированный на 26 сентября, отменили из-за эпидемической обстановки в городе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Московского бегового сообщества.

"К большому сожалению, в связи с эпидемиологической ситуацией город вынужден не проводить массовые мероприятия. На протяжении всего сезона мы боремся за каждый наш старт и делаем все возможное, чтобы запланированные забеги состоялись. Но мы живем в ситуации, когда обстоятельства могут меняться каждый день. Эти изменения касаются не только спорта, но и нашей повседневной жизни. Команда бегового сообщества готовила для вас масштабный спортивный праздник, но в этом году он не состоится", - приводятся в сообщении слова основателя бегового сообщества Дмитрия Тарасова.​