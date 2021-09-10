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Пляжный футбол

Россиянки сыграют с испанками за выход в финал Евролиги по пляжному футболу

В матче второго тура группового этапа российские футболистки обыграли сборную Нидерландов со счетом 7:4

ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по пляжному футболу победила нидерландок со счетом 7:4 во втором туре группового этапа Суперфинала Евролиги. Соревнования проходят в Португалии.

В заключительном туре россиянки сыграют с испанками. Победитель матча выйдет в финал турнира.

Команды на групповом этапе Суперфинала поделены на два квартета. Россиянки с шестью очками в активе занимают второе место в группе A, где также выступают команды Испании, Нидерландов и Украины. Лидирует в группе сборная Испании. Во втором квартете представлены команды Англии, Португалии, Чехии и Швейцарии.

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. На турнире в Португалии победители групп напрямую выйдут в финал.

Турнир завершится 12 сентября.

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