Россиянки сыграют с испанками за выход в финал Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 10 сентября. Женская сборная России по пляжному футболу победила нидерландок со счетом 7:4 во втором туре группового этапа Суперфинала Евролиги. Соревнования проходят в Португалии.

В заключительном туре россиянки сыграют с испанками. Победитель матча выйдет в финал турнира.

Команды на групповом этапе Суперфинала поделены на два квартета. Россиянки с шестью очками в активе занимают второе место в группе A, где также выступают команды Испании, Нидерландов и Украины. Лидирует в группе сборная Испании. Во втором квартете представлены команды Англии, Португалии, Чехии и Швейцарии.

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. На турнире в Португалии победители групп напрямую выйдут в финал.

Турнир завершится 12 сентября.