Самедов рассказал, какой лимит на легионеров в чемпионате России считает оптимальным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Четырех-пяти иностранных игроков на поле в составе каждой команды в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги достаточно. Такое мнение журналистам высказал бывший полузащитник сборной России, старший селекционер "Локомотива" по молодежному футболу Александр Самедов.

Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение Российского футбольного союза об отмене лимита на легионеров.

"Я играл при лимите, российский футбол был на уровне, играл в еврокубках достойно. Спорная тема. Вырос без лимита, потом он появился, но я не могу сказать, что какой-то провал был при нас. Мы выходили из группы, достойно играли в Лиге чемпионов, не было каких-то четвертых мест", - сказал Самедов.

Также выступавший за "Спартак", "Динамо" и "Локомотив" игрок отметил, сколько, по его мнению, иностранцев должно быть в матчах у каждой команды. "Четверо-пятеро должны играть на поле", - сказал он.

В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.