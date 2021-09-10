В Госдуме раскритиковали предложение об отмене лимита на легионеров в футболе

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Предложение отменить лимит на легионеров в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) изначально было очень опасным и необдуманным. Такое мнение ТАСС высказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

23 августа прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба. Ранее в пятницу на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение Российского футбольного союза об отмене лимита на легионеров.

"Предложение отменить лимит изначально было очень опасным и необдуманным. Мы об этом говорили и раньше, поскольку нет никаких оснований полагать, что такой шаг усилит конкуренцию. Наоборот, отмена лимита приведет к изобилию легионеров самого разного качества во всех клубах, что лишит наших молодых футболистов игровой практики и закроет им путь наверх. В этой связи необходимо шире посмотреть на любое предложение изменить лимит, отменить его или ужесточить, наша молодежь - не поле для экспериментов, ей необходимо давать шанс прямо сейчас", - сказал Свищев.

В последней редакции, которая вступила в силу перед сезоном-2020/21, число иностранных игроков на поле не ограничено, но в заявке их не может быть больше восьми.