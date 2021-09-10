Терюшков: нельзя создать качественную сборную при засилье легионеров в чемпионате

23 августа прошла видеоконференция с участием руководителей клубов РПЛ, на ней в том числе обсуждался вопрос об отмене лимита на легионеров. Как сообщил ТАСС источник, представители 12 из 16 клубов выступили против отмены лимита на легионеров, за были только четыре клуба. В пятницу на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент РФ Владимир Путин раскритиковал предложение Российского футбольного союза об отмене лимита на легионеров.

"Честно признаться, я счастлив. Три месяца назад я говорил о том, что вообще бы запретил участие легионеров в нашем чемпионате, потому что они занимают места наших ребят. Так как у нас основная задача любого внутреннего первенства - формирование национальной и олимпийской сборных страны, то когда играют ребята с иностранными паспортами, то сделать это в принципе невозможно", - сказал Терюшков.

"Мы создавали училище "Мастер-Сатурн", и за пять лет больше 40 ребят 16-18 лет ушли в такие клубы, как "Зенит", "Динамо", "Спартак", "Локомотив", ЦСКА, "Краснодар". Они шли за брендом, в тех клубах играли футболисты с иностранными паспортами, и мы, считай, потеряли более 40 талантливых ребят, которые могли бы проявлять себя на самом высоком уровне. Вспомним сборные [Константина] Бескова, [Гавриила] Качалина, [Николая] Морозова - в них играли футболисты с самоотдачей. Мы четыре раза играли в финале чемпионата Европы, и все это было, поскольку у нас развивалась отечественная школа и отечественный чемпионат был конкурентоспособный", - добавил он.

По словам Терюшкова, от игроков с иностранными паспортами в чемпионате ничего хорошего не будет. "Я хочу смотреть, как играют ребята с российскими паспортами, из Московской области и Москвы. Те же "Крылья Советов" на 99,9% составлены из российских футболистов, в том числе и воспитанников "Чертаново". Мне интереснее наблюдать за нашими воспитанниками, чем за выступлением грандов отечественного футбола, которые наполовину составлены из легионеров", - отметил министр.

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта Путин обратил внимание на то, что национальная команда с 1988 года не может попасть на Олимпийские игры. "Если говорить о чемпионате мира, он перебивает по смотрибельности и Олимпийские игры, но Игры всегда стоят на вершине", - добавил Терюшков.