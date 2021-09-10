Глава Федерации хоккея Белорусии Басков покинул пост после дисквалификации со стороны IIHF

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков написал заявление об увольнении после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на пять лет. Об этом Басков сообщил в пятницу в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, сам прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить", - отметил Басков.