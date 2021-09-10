{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой хоккей

Глава Федерации хоккея Белорусии Басков покинул пост после дисквалификации со стороны IIHF

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала его на пять лет

МИНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков написал заявление об увольнении после того, как Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала его на пять лет. Об этом Басков сообщил в пятницу в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"В своем решении я руководствовался одним: белорусский хоккей не должен пострадать. Я сам был хоккеистом, сам прошел через все это, поэтому, когда я понимаю, что Международная федерация хоккея может запретить всем нашим сборным, клубным командам и детско-юношеским школам выступать на международной арене, я просто не могу себе этого позволить", - отметил Басков.

Теги
Белоруссия
Летние неолимпийские виды спорта
Зрители смогут бесплатно посетить финал по аквабайку и ночное фристайл-шоу в Москве
В субботу на Гребном канале в Крылатском завершится чемпионат России по аквабайку
Зрители смогут бесплатно посетить финал по аквабайку и ночное фристайл-шоу в Москве
Читать полностью