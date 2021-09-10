Лавров уверен, что у Карпина получится добиться высоких результатов со сборной по футболу

СОЧИ, 10 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что у тренера сборной по футболу Валерия Карпина получится добиться высоких результатов.

"Я читал интервью большое с Дмитрием Аленичевым (бывший игрок сборной России - прим. ТАСС), мой хороший товарищ, спартаковская легенда российского футбола. Он четко высказал мнение, что у Карпина все должно получиться. Я очень на это надеюсь <…>. Я его очень поддерживаю. Судя по тому, как игроки реагируют на происходящее, он все делает правильно", - сказал министр на форуме современной журналистики "Вся Россия - 2021".

Лавров, комментируя негативные заголовки в спортивных изданиях по поводу работы нового тренера, отметил, что Карпин получил команду "с колес" и у него даже не было времени реализовать свои замыслы.

Министр также подчеркнул, что следит за игрой сборной России. "Не сплю, пока не закончится матч, переживаю", - добавил он.

23 июля Карпин был назначен на пост главного тренера сборной России, он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду 8 июля.