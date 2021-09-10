Сборная России потерпела первое поражение в Cуперфинале Евролиги по пляжному футболу

ТАСС, 10 сентября. Мужская сборная России по пляжному футболу уступила команде Белоруссии во втором туре группового этапа Суперфинала Евролиги. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 5:5, белорусы победили в серии пенальти (4:2).

В основное время голы в составе россиян забили Федор Земсков (1-я минута), Борис Никоноров (16, 31), Артур Папоротный (18) и Антон Шкарин (24). У белорусов отличились Константин Магалецкий (1), Егор Городецкий (8), Иван Константинов (26) и Евгений Новиков (31), также мяч в свои ворота отправил вратарь сборной России Денис Пархоменко (4). На старте турнира россияне обыграли поляков со счетом 7:2. В заключительном туре команда России встретится с испанцами 11 сентября.

Сборная России выступает в группе A c командами Испании, Белоруссии и Польши. Ранее в пятницу испанцы победили поляков со счетом 5:2. Группу А возглавляет команда Белоруссии (4 очка), следом идут сборные России (3), Испании (3) и Польши (0). В группе B выступают команды Италии, Украины, Португалии и Швейцарии.

Суперфинал является заключительным этапом розыгрыша Евролиги. В нем участвуют восемь сборных, прошедших первый этап, который также проводился в формате группового раунда. Россияне по его итогам заняли первое место в квартете С, набрав 8 очков.

Соревнования проходят с 9 по 12 сентября в Португалии. На турнире победители групп напрямую выйдут в финал. Команды, занявшие последующие позиции в своих группах, разыграют итоговые места на турнире таким же образом.

Сборная России выигрывала Евролигу пять раз (2009, 2011, 2013, 2014, 2017). Рекордсменом и действующим чемпионом Евролиги является команда Португалии, которая побеждала на турнире семь раз. В августе россияне стали трехкратными чемпионами мира, выиграв домашнее мировое первенство в Москве, ранее сборная России побеждала в 2011 и 2013 годах. Сборная России возглавляет рейтинг Всемирной организации пляжного футбола.