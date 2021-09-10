ЦСКА обыграл "Локомотив" и одержал четвертую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА на своей площадке победил ярославский "Локомотив" со счетом 3:1 в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 829 зрителей.

В составе армейцев отличились Виктор Сведберг (15-я минута), Лукас Вальмарк (15) и Матвей Гуськов (22), у проигравших шайбу забросил Рид Буше (40). Сведберг и Вальмарк, перешедшие в московскую команду в межсезонье, забросили первые шайбы за ЦСКА. Впервые за ярославский клуб отличился Буше. Нападающий столичного клуба Сергей Андронов провел 600-й матч в КХЛ.

Подопечные Сергея Федорова одержали четвертую победу подряд и располагаются на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав восемь очков в пяти матчах. "Локомотив", в активе которого три очка, занимает десятое место.

В следующем матче ЦСКА 14 сентября дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана. "Локомотив" 12 сентября на выезде встретится с рижским "Динамо".

В другом матче игрового дня челябинский "Трактор" в серии буллитов обыграл в гостях череповецкую "Северсталь" (2:1), екатеринбургский "Автомобилист" на выезде оказался сильнее минского "Динамо" (2:1), а казанский "Ак Барс" в гостях переиграл подольский "Витязь" в овертайме (2:1).