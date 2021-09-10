Михайлов: хоккеист Гуськов хорошо вошел в игру ЦСКА, потому что Федоров доверяет молодым

МОСКВА, 10 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Мотова/. Нападающий московского ЦСКА Матвей Гуськов хорошо вписался в состав команды благодаря тому, что главный тренер армейцев Сергей Федоров доверяет молодым хоккеистам. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР, член наблюдательного совета армейцев Борис Михайлов.

В пятницу ЦСКА на своей площадке победил ярославский "Локомотив" со счетом 3:1. Гуськов отметился заброшенной шайбой, 20-летний нападающий забил во втором матче подряд.

"Сейчас он [Гуськов] хорошо вписался в команду, благодаря тому, что Сергей Викторович доверяет молодым. До этого сезона у нас такого не было, дай бог, чтобы у Федорова хватило терпения и он продолжал делать это на протяжении всего сезона. Матвею дали шанс, он парень молодой, интересный. Если спросите мое мнение - мне он нравится, желаю, чтобы у него дальше так и шло", - сказал Михайлов.

Федоров возглавил ЦСКА в середине июля, сменив на этом посту Игоря Никитина. "Команда меняется, но нельзя изменить все за такое короткое время, что он [Федоров] работает с командой. Видно, что тренер работает над игрой в неравных составах. Даже сегодня в матче против отличной команды, которая умеет обороняться, ЦСКА показал хорошую игру в атаке", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

Подопечные Сергея Федорова одержали четвертую победу подряд и располагаются на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав восемь очков в пяти матчах. В следующем матче ЦСКА 14 сентября дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана.