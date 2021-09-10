Федоров считает, что никто из травмированных хоккеистов ЦСКА не сыграет в следующем матче

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Главный тренер хоккейного клуба ЦСКА Сергей Федоров не думает, что кто-то из игроков, находящихся в списке травмированных, сможет восстановиться к матчу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Барыса" из Нур-Султана. Об этом он сообщил журналистам.

В пятницу ЦСКА на своей площадке победил ярославский "Локомотив" со счетом 3:1, травму по ходу матча получил нападающий Юаким Нордстрём. В списке травмированных армейцев находятся нападающие Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков и Никита Сошников, а также защитник Богдан Киселевич. Кроме того, из-за повреждения не сыграл нападающий Константин Окулов.

"Мы ведем определенный анализ - почему и как, но системы в этом точно нет. Это игровые моменты, где-то самопожертвование, игра "от ножа", поэтому я не думаю, что это какой-то случай или следствие чего-то. Конечно, мы не ожидали такого в самом начале сезона, но, как я говорил на предыдущей пресс-конференции, мы проделали большой объем работы в очень сжатые сроки, хотя команда очень неплохо и даже хорошо смотрится в движении. Думаю, это просто наши эмоции, желание победить, хорошо сыграть", - сказал Федоров.

"Хотелось бы верить, но не думаю, что кто-то из них восстановится [к следующему матчу]", - отметил специалист.

Подопечные Федорова одержали четвертую победу подряд и располагаются на первой строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав восемь очков в пяти матчах. В следующем матче ЦСКА 14 сентября дома сыграет с "Барысом" из Нур-Султана.