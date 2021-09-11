Путин вручит госнаграды золотым медалистам XXXII Олимпиады в Токио

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в субботу встречу с российскими атлетами, завоевавшими медали на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.

"Президент встретится в Кремле с российскими спортсменами - победителями и призерами Игр XXXII Олимпиады в Токио и вручит государственные награды золотым медалистам", - говорится в сообщении пресс-службы. Церемония пройдет в Екатерининском зале Кремля. Позднее, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Георгиевском зале президент пообщается с олимпийскими чемпионами.

11 августа глава государства подписал указ о присуждении госнаград российским спортсменам - триумфаторам токийской Олимпиады. Орденов были удостоены все золотые медалисты, а также гимнастка Дина Аверина, взявшая серебро. Она стала кавалером ордена Дружбы. Этим же орденом награждены еще 26 олимпийцев, в том числе легкоатлетка Мария Ласицкене, фехтовальщицы Софья Позднякова и Софья Великая, пловец Евгений Рылов, теннисист Андрей Рублев, стрелок Виталина Бацарашкина и другие.

Орденом Александра Невского награждены синхронистки Александра Пацкевич, Светлана Ромашина и Алла Шишкина. Орденом Почета отмечены гимнаст Денис Аблязин, фехтовальщица Инна Дериглазова, синхронистки Светлана Колесниченко, Мария Шурочкина и Влада Чигирева, борец Абдулрашид Садулаев. Остальные российские спортсмены, завоевавшие серебро и бронзу, награждены медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степеней.

10 сентября в ходе Совета по физической культуре и спорту Путин заявил, что выступление российских спортсменов было достойным. "Буду рад лично поздравить и поблагодарить их", - сказал глава государства.

Ключи от машин

В тот же день на территории Кремля российские призеры Олимпиады получат автомобили от Фонда поддержки олимпийцев. Как ожидается, ключи от машин спортсменам вручит замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев не стал раскрывать марки машин, которые будут подарены олимпийцам. "Давайте сохраним интригу. Но могу сказать, что это будут достойные, очень качественные автомобили", - сказал директор фонда ТАСС. Катушев добавил, что автомобили будут трех классов в соответствии с достоинством завоеванных медалей.

Вручение автомобилей является традиционным мероприятием для спортсменов, которые на Олимпийских играх завоевывали награды. Атлетам вручаются как правило машины представительского класса. В последний раз такая церемония состоялась в конце февраля 2018 года. Медведев, возглавлявший на тот момент правительство РФ, в Белом доме вручил спортсменам ключи от машин марки BMW. "Золотые" призеры получили BMW X6, "серебряным" достались BMW X5, а олимпийцам, получившим бронзовые медали, - BMW X4.

На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. При этом "золота" в копилке россиян оказалось больше, чем после состязаний в Рио-де-Жанейро в 2016 году. При этом условия для отечественных спортсменов были сложными как на этапе отбора, так и во время проведения Игр. В связи с санкциями WADA в Токио выступали без национального флага и государственного гимна. На Олимпиаду россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee). В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ограничения и меры эпидемиологической профилактики также наложили свой отпечаток.