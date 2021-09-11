Медведев вышел в финал US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина. В финале Медведев сыграет с победителем матча между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и представителем Германии Александром Зверевым (четвертое место в рейтинге).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021). В прошлом году он дошел до полуфинала US Open. В финале турнира 2019 года россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю.

Оже-Альяссиму 21 год, он располагается на 15-й строчке мирового рейтинга. Выход в полуфинал US Open является его лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В первом круге турнира канадец обыграл россиянина Евгения Донского (7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).