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Фигурное катание

Все билеты на контрольные прокаты российских фигуристок в Челябинске проданы

11 и 12 сентября свои программы покажут в том числе Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная
Анна Щербакова Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Гавриил Григоров/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Контрольные прокаты фигуристок сборной России в Челябинске пройдут при максимально возможном количестве зрителей, в продаже остаются билеты на выступления представителей мужского одиночного катания и танцев на льду. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.

Контрольные прокаты ведущих фигуристов России пройдут 11 и 12 сентября на арене "Трактор". В связи с антиковидными ограничениями ледовый дворец вместимостью 7,5 тыс. зрителей может быть заполнен наполовину.

Билеты продаются на две сессии: дневную (начало в 12:00 мск) и вечернюю (14:25 и 14:45 в воскресенье). Днем выступают мужчины и танцоры, ближе к вечеру - девушки и спортивные пары. В продаже остаются билеты стоимостью 1 200 рублей.

В женском одиночном катании программы на олимпийский сезон представят призеры последнего чемпионата мира - Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, которая вместе с чемпионкой Европы 2020 года Аленой Косторной впервые выступит на официальном мероприятии после возвращения в группу к тренеру Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне фигуристки работали с другим тренером - двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

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