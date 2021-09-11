Путин: россияне достойно сражались на ОИ, несмотря на политизацию решений в свой адрес

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спортсмены сражались на Олимпиаде достойно, несмотря на политизированные решения в адрес сборной страны.

"Российские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио достойно", - сказал он в субботу на церемонии вручения государственных наград победителям и призерам Игр в Токио.

Путин отметил, что он сам и вся страна понимает, как это было непросто, а подчас - запредельно трудно. "Не могу не вспомнить и известные, далекие, к сожалению, от спорта политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды", - добавил президент.

Путин также считает, что Россия сохранила за собой лидерство в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, "оно было, есть и будет". "Что касается лидерства России в художественной гимнастике, то для нас оно сохранилось. Мы в этом абсолютно убеждены: оно было, есть и, надеюсь, уверен, будет в будущем", - сказал Путин на вручении госнаград олимпийцам в Кремле.