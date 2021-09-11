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XXXII летние Олимпийские игры

Бацарашкина: спортсмены готовы к новым победам, чтобы прославить российский спорт

Спортсменка на Играх в Токио стала двукратной олимпийской чемпионкой по стрельбе
Виталина Бацарашкина Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виталина Бацарашкина
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены готовы к тому, чтобы одерживать новые победы для прославления отечественного спорта. Об этом на встрече президента РФ Владимира Путина с призерами Олимпиады в Екатерининском зале Кремля, которую транслировал телеканал "Матч ТВ", заявила двукратная олимпийская чемпионка Токио по стрельбе Виталина Бацарашкина.

"Нам выпала честь продолжить яркую летопись российского спорта. Мы готовы к новым победам во славу российского спорта", - сказала Бацарашкина.

Бацарашкина принесла российской команде первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Она завоевала золотые медали в скоростной стрельбе из пистолета с 25 м и в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м, а в паре с Артемом Черноусовым она взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичXXXII летние Олимпийские игрыБацарашкина, Виталина Игоревна
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