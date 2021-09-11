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Фигурное катание

Дочь Тутберидзе и ее партнер поделились ожиданиями от первого взрослого сезона

Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду
Диана Дэвис и Глеб Смолкин Сергей Бобылев/ТАСС
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин рассчитывают, что их первый сезон на взрослом уровне сложится удачно. Об этом они рассказали в субботу после демонстрации ритм-танца на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске.

Для Дэвис и Смолкина предстоящий сезон станет первым на взрослом уровне. Спортсмены становились призерами юниорских Гран-при и чемпионата России.

"Как оцениваем свои шансы на взрослом уровне? Прилично оцениваем, посмотрим видеозапись, надеемся, что не разочаруемся, надеемся, что добавили, - сказал Смолкин. - Место в сборной? Ничего не обеспечено, стартов еще не было".

Дуэт должен выступить на этапе Гран-при в Канаде. "Приложим все усилия, чтобы выглядеть достойно. У нас достаточно работы на льду, наша задача - это прогресс, результат. Да, нас пригласили канадцы, мы благодарны, что Канада так отреагировала", - отметил он.

Дэвис является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, которая воспитала, в частности, олимпийскую чемпионку Алину Загитову и чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову.

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