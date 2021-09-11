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Фигурное катание

Фигуристы Кацалапов и Синицина рассказали о программах на олимпийский сезон

Спортсмены, выступающие в танцах на льду, в субботу на контрольных прокатах сборной России представили ритм-танец
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Наталия Федосенко/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионы мира в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина пока еще не до конца подготовили свои программы к новому сезону, но они уверены в правильности выбора тем для них. Об этом фигуристы рассказали в субботу после демонстрации ритм-танца на контрольных прокатах сборной России в Челябинске.

"Абсолютно спокойно катались, пытались делать акцент на том, что это обычный сезон, несмотря на то, что он олимпийский. Несмотря на сложности, с которыми мы готовились к чемпионату мира, мы старались готовиться так же, как и всегда", - сказал Кацалапов.

"Программа достаточно сырая, было здесь три дня тренировок со специалистами. Не все сегодня получилось - это начало сезона, программы недостаточно накатаны. Нужно втянуться в сезон", - добавил он.

Для короткой программы дуэт выбрал тему уличных танцев. "В первую очередь это выбор нашего тренера, мы прослушали миллион композиций. Все танцевальные, знакомые - кайфово под них кататься", - сказал Кацалапов.

"Нам безумно нравится наш выбор, и я уверена - через некоторое время наша программа будет все лучше и лучше", - заметила Синицина.

Предстоящий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.

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