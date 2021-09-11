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XXXII летние Олимпийские игры

Медведев вручил российским олимпийцам ключи от автомобилей

Золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций
© Юлия Бубнова/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российские победители и призеры Олимпиады в субботу получили автомобили от Фонда поддержки олимпийцев, церемония прошла на территории Кремля. Ключи от машин спортсменам вручил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Золотые медалисты получили автомобили BMW X5, серебряные и бронзовые - BMW X3 различных комплектаций. Как рассказывал журналистам исполнительный директор Фонда поддержки олимпийцев России Александр Катушев, комплектация зависит от уровня и количества завоеванных атлетом медалей.

Вместо номеров у машин временно установлены именные таблички - они будут использоваться до момента регистрации автомобиля в ГИБДД.

Всего в субботу олимпийцам вручили 77 машин, из них 31 - золотым медалистам.

О церемонии

Вручение автомобилей является традиционной церемонией награждения спортсменов, которые завоевали награды на Олимпийских играх. Как правило, атлетам вручаются машины представительского класса. В последний раз такая церемония состоялась в конце февраля 2018 года. Медведев, возглавлявший на тот момент правительство РФ, в Белом доме вручил спортсменам ключи от машин марки BMW.

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На Олимпиаде сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете, спортсмены завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды. При этом золота в копилке россиян оказалось больше, чем после состязаний в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Условия для отечественных спортсменов были сложными как на этапе отбора, так и во время проведения Игр. В связи с санкциями WADA в Токио выступали без национального флага и государственного гимна. На Олимпиаду россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee). В случае победы российского спортсмена на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

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