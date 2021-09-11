"Агидель" в третий раз стала чемпионом Женской хоккейной лиги

ТАСС, 11 сентября. Уфимская "Агидель" со счетом 3:2 по буллитам победила китайский клуб "КРС Ванке Рэйз" в решающем, третьем матче финальной серии плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) и стала чемпионом. Встреча проходила в подмосковных Мытищах.

В составе "Агидели" шайбы забросили Мария Микаэльян (13-я минута) и Илона Маркова (57). У проигравших отличились Леа Лам (14) и Алена Миллс (46). Микаэльян 19 июля исполнилось 15 лет. Она стала самым молодым автором гола в истории финалов ЖХЛ.

Первая встреча финальной серии завершилась победой "Агидели" (5:2), второй матч остался за "КРС Ванке Рэйз" (4:1). Финальная серия должна была пройти в марте, но была перенесена из-за случая заражения коронавирусом в составе "Агидели". Финал не смогли провести после обязательного срока карантина, так как матчи накладывались на игры сборных. Перенесенную финальную серию сократили, изначально команды должны были выявить победителя в противостоянии до трех побед.

"Агидель" завоевала титул третий раз (2018, 2019, 2021). Также чемпионами становились "Торпедо" из Дмитрова (2016, 2017) и "КРС Ванке Рэйз" (2020).

ЖХЛ была основана в 2015 году, она заменила чемпионат России среди женщин, в прошедшем розыгрыше принимали участие девять команд.