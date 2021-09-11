Дубль Камано принес "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

Мячи забил вышедший на замену Франсуа Камано (59-я, 81-я минуты). Нападающий прибыл в Москву только 9 сентября, до этого он и другие игроки сборной Гвинеи на протяжении нескольких дней не могли покинуть эту африканскую страну из-за сложной политической ситуации.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:0 победил самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-Арене, на стадионе могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков.

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов пропустил матч из-за дисквалификации, 4 сентября он впервые выступил в качестве капитана сборной России в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра (2:0). В составе "Локомотива" дебютировали перешедший из "Утрехта" нидерландский нападающий Джирано Керк и 20-летний воспитанник клуба Максим Петров. Во время матча болельщики московской команды вывесили баннеры, посвященные годовщине авиакатастрофы, произошедшей 7 сентября 2011 года, в которой погибли члены ярославской хоккейной команды "Локомотив".

Команды в новейшей истории встретились в 55-й раз. Железнодорожники одержали 32-ю победу, потерпев 11 поражений, еще 12 раз команды не смогли выявить победителя. В предыдущий раз команды встречались 12 мая, тогда москвичи в финале Бетсити - Кубка России одержали победу со счетом 3:1.

"Локомотив" поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в семи играх. "Крылья Советов" занимают 11-е место с 7 очками в активе. 16 сентября железнодорожники сыграют с французским "Марселем" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в следующем туре РПЛ они на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 20 сентября, самарцы 18 сентября примут "Ростов".