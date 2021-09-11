Дубль Камано принес "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 2:0 победил самарские "Крылья Советов" в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги. Встреча прошла на РЖД-Арене, на стадионе могли присутствовать не более 3 тыс. болельщиков.
Мячи забил вышедший на замену Франсуа Камано (59-я, 81-я минуты). Нападающий прибыл в Москву только 9 сентября, до этого он и другие игроки сборной Гвинеи на протяжении нескольких дней не могли покинуть эту африканскую страну из-за сложной политической ситуации.
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов пропустил матч из-за дисквалификации, 4 сентября он впервые выступил в качестве капитана сборной России в игре отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра (2:0). В составе "Локомотива" дебютировали перешедший из "Утрехта" нидерландский нападающий Джирано Керк и 20-летний воспитанник клуба Максим Петров. Во время матча болельщики московской команды вывесили баннеры, посвященные годовщине авиакатастрофы, произошедшей 7 сентября 2011 года, в которой погибли члены ярославской хоккейной команды "Локомотив".
Команды в новейшей истории встретились в 55-й раз. Железнодорожники одержали 32-ю победу, потерпев 11 поражений, еще 12 раз команды не смогли выявить победителя. В предыдущий раз команды встречались 12 мая, тогда москвичи в финале Бетсити - Кубка России одержали победу со счетом 3:1.
"Локомотив" поднялся на первую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 15 очков в семи играх. "Крылья Советов" занимают 11-е место с 7 очками в активе. 16 сентября железнодорожники сыграют с французским "Марселем" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы, в следующем туре РПЛ они на выезде встретятся с екатеринбургским "Уралом" 20 сентября, самарцы 18 сентября примут "Ростов".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|2
|Зенит
|6
|4
|2
|0
|13-7
|14
|3
|Динамо
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|4
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|8
|Ахмат
|6
|3
|0
|3
|8-9
|9
|9
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|10
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|Химки
|6
|1
|3
|2
|5-9
|6
|13
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2