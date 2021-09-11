Фигуристы Бойкова и Козловский рассказали, что их программа создает атмосферу темной магии

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Новая короткая программа чемпионов Европы 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар Александры Бойковой и Дмитрия Козловского с помощью зрителей должна создавать чарующую атмосферу темной магии. Об этом спортсмены рассказали журналистам в субботу после исполнения программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Пара катается под партию Одиллии из "Лебединого озера". Постановщиком программы выступил Николай Морозов.

"Я - Одиллия, Дима - ее отец, темный волшебник, - рассказала Бойкова. - Мы на балу вместе со зрителями - они такие же участники нашего выступления, как и мы, они создают чарующую атмосферу темной магии. Мы стараемся их зачаровать, и они становятся нашими заложниками".

В постановке программы также участвовала олимпийская чемпионка Ксения Столбова. "Одно дело работать с тренерами, которые выводят спортсменов на Олимпийские игры, другое - когда ты взаимодействуешь с тем, кто участвовал в них как спортсмен, - сказал Козловский. - Ксения - выдающаяся и уникальная спортсменка по своим профессиональным навыкам".

"Ксения Андреевна в основном работала над хореографией, над подачей, в частности, меня, - пояснила Бойкова. - Насыщала программу эмоциями, взглядами, позами, смыслом. И, конечно же, после этой работы у нас было еще два хореографа - Дмитрий Пиманов и Эдвард Смирнов".

Предстоящий сезон у фигуристов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.