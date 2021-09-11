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Фигурное катание

Фигуристка Ксения Синицына получила визу для поездки на этап Гран-при в США

Спортсменка в предстоящем сезоне должна выступить на этапах Гран-при во Франции и США

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Ксения Синицына получила визу для поездки на этап Гран-при, который пройдет в США. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Синицыной 17 лет, в прошлом сезоне она по причине травмы пропустила чемпионат России. В предстоящем сезоне она должна выступить на этапах Гран-при во Франции и США.

"У меня есть виза, я ее успела получить перед карантином, когда это было достаточно легко. Сейчас просто ждем", - сказала Синицына.

"Сейчас все хорошо - входим в сезон. Это довольно важный старт - давно не было такой большой аудитории. Важно было вспомнить эти чувства, - сказала она о прокате в Челябинске. - Завтра в произвольной [программе] я буду пробовать четверной тулуп, посмотрим, как получится. Аксель пока в доработке".

В России практически полностью прекратились выдача виз в США, по этой причине ряд российских спортсменов не смогли попасть на соревнования.

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