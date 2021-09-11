Фигуристка Косторная поделилась эмоциями от возвращения в группу Тутберидзе

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка Европы 2020 года фигуристка Алена Косторная рассказала, что возвращение в группу к тренеру Этери Тутберидзе ее изменило и она сожалеет о резких словах, сказанных после перехода к Евгению Плющенко. Об этом она рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Косторная впервые публично представила программу после возвращения к Тутберидзе.

"Один раз сказала и очень сильно пожалела, теперь буду молчать, - вспомнила Косторная переход к Плющенко. - Последние полгода меня изменили - где-то сильно, в каких-то местах нет. Дисциплинированности у меня особо не прибавилось. Я стараюсь соответствовать образу взрослого спортсмена - осмысленно приходить на тренировки, четко ставить задачи, и тренеры мне в этом помогают".

"Иногда, бывает, меня одернут - Этери Георгиевна говорит повнимательнее. Даниил Маркович [Глейхенгауз] тоже, и в чувства они привести могут. Они мне очень помогают", - отметила она.

Спортсменка отметила, что Тутберидзе не держит на нее зла за переход. "Мы решили - что было, то прошло - не будем возвращаться к этой теме, идем дальше, работаем дальше", - отметила она.

"Я приходила на каток в "Ангелы Плющенко" - и к Евгению Викторовичу, и к Сергею Александровичу [Розанову], и к Яне Александровне [Рудковской]. Евгений Викторович был на льду, мы пообщались с Яной Александровной - подарила букет, мы закончили на хорошей ноте", - рассказала Косторная.