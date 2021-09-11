ЦСКА расторг контракт с баскетболистом Майком Джеймсом

Контракт с 31-летним баскетболистом расторгнут по соглашению сторон.

По ходу прошедшего сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 13 мая Джеймс по соглашению с ЦСКА подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин", где провел оставшуюся часть сезона. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

В 2012 году Джеймс был участником драфта, но ни один из клубов НБА его не выбрал. Баскетболист ранее играл в НБА за "Финикс" и "Нью-Орлеан".