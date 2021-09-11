{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

ЦСКА расторг контракт с баскетболистом Майком Джеймсом

Американец провел за армейцев 55 матчей в Евролиге

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Московский баскетбольный клуб ЦСКА объявил о расторжении соглашения с американским защитником Майком Джеймсом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему
Хиллиард: отстраненный из ЦСКА Джеймс поддерживает команду в "Финале четырех"
Хиллиард: отстраненный из ЦСКА Джеймс поддерживает команду в "Финале четырех"

Контракт с 31-летним баскетболистом расторгнут по соглашению сторон.

По ходу прошедшего сезона ЦСКА неоднократно отстранял Джеймса от игр решением тренерского штаба. 13 мая Джеймс по соглашению с ЦСКА подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин", где провел оставшуюся часть сезона. За ЦСКА баскетболист выступал с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

В 2012 году Джеймс был участником драфта, но ни один из клубов НБА его не выбрал. Баскетболист ранее играл в НБА за "Финикс" и "Нью-Орлеан".

Фигурное катание
Косторная планирует на соревнованиях исполнять по три тройных акселя
В произвольной программе на контрольных прокатах фигуристка в воскресенье выполнит один аксель
Косторная планирует на соревнованиях исполнять по три тройных акселя
Читать полностью