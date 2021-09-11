Трусова заявила, что Плющенко нормально отреагировал на ее решение вернуться к Тутберидзе

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Евгений Плющенко нормально отреагировал на решение фигуристки Александры Трусовой вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе. Об этом бронзовый призер чемпионата мира рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Трусова впервые выступила на публике после возвращения к Тутберидзе. Под руководством Плющенко она работала в прошлом сезоне, ее главным достижением стала бронза чемпионата мира.

"Я решила, что надо вернуться, все-таки мне привычнее выступать и тренироваться с Этери Георгиевной. Решила, что так будет лучше. Я всегда решаю за себя", - сказала Трусова.

"С Этери Георгиевной мы поговорили, я пришла на тренировку, и все было как раньше. С Евгением Викторовичем расстались нормально, вроде бы он нормально отреагировал", - добавила она.

Фигуристка считает неудачей свой результат на чемпионате мира. "После чемпионата мира я думала, как будет двигаться следующий сезон, в итоге решила, что лучше так. Чемпионат мира был неудачей - на тренировках я катала чисто, но получилось так", - заметила она.

Предстоящий сезон для фигуристов будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.