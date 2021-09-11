Трусова получила американскую визу для поездки на соревнования по фигурному катанию

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова получила визу США для поездки на соревнования. Об этом бронзовый призер чемпионата мира рассказала журналистам в субботу после исполнения короткой программы на контрольных прокатах сборной страны в Челябинске.

Трусова заявила, что Плющенко нормально отреагировал на ее решение вернуться к Тутберидзе

Этап Гран-при в США пройдет с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе. Перед этим она выступит в Бостоне на "Челленджере" US International Figure Skating Classic.

"У меня есть виза, даже в Бостон успеваю - улетаем 14 сентября", - сказала Трусова.

Короткая программа фигуристки поставлена на музыку из фильма "Фрида". "Фрида - очень необычно для меня, но я стараюсь, чтобы получалось хорошо. Конечно, я смотрела фильм, нашла для себя сходство. Стараюсь передать на льду ее характер", - сказала она.

Произвольная Трусовой - на музыку из фильма "Круэлла". "Главная героиня фильма - не живодерка. Она только один раз сказала - была бы неплохая шубка из далматинцев, но она не это имела в виду. В конце фильма у нее было пять собак", - отметила спортсменка.

В России практически полностью прекратились выдача виз в США, по этой причине несколько российских спортсменов не смогли попасть на соревнования.