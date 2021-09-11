Фигуристка Валиева рассказала, чему посвящена ее короткая программа в новом сезоне

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Чемпионка мира среди юниоров фигуристка Камила Валиева в новой короткой программе следует за своей мечтой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления на контрольных прокатах в Челябинске.

В субботу спортсмены представили на прокатах короткие программы. В короткой программе нового сезона Валиева будет выступать под композицию Кирилла Рихтера In Memoriam.

"Когда Даниил Маркович (Глейенгауз, хореограф группы Этери Тутберидзе - прим. ТАСС) включил музыку, я сказала ему - это похоже на шторм. Он сказал, что эта музыка намного взрослее, и, если мы выходим на взрослый уровень, нужно брать сложную музыку. Эта программа о мечте - я бегу за бабочкой, ловлю ее, отпускаю ее и снова следую за ней, я представляю мечту, которая тебя зовет за собой. И когда я ее ловлю - моя мечта сбывается", - рассказала Валиева.

Ученица Тутберидзе отметила, что прокаталась в короткой программе на свой сегодняшний максимум. "Аксель можно было сделать получше, но я рада, что сделала все максимально, насколько могла, - сказала она. - Но всегда есть к чему стремиться - это начало сезона, все еще можно улучшить".

Валиева подчеркнула, что чувствовала себя во время прокатов спокойно. "Выходить на челябинскую арену со зрителями, которые все время тебя поддерживают, - это очень хорошее чувство", - заключила она.