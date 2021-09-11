Поздняков рассказал о подготовке россиян к Олимпийским играм в Пекине

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены проходят предсезонную подготовку в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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"Пока никого нет [на Дальнем Востоке], - сказал Поздняков. - Зимний сезон только начинается, он во многом сопряжен с естественными климатическими условиями. Поэтому все только готовятся, проходят предсезонную подготовку. Других деталей на сегодняшний день я не могу сказать".

"Думаю, что в ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) выпустит руководящие принципы для участия в Пекине, тогда мы определимся с планом A, планом B и планом C", - добавил собеседник агентства.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.