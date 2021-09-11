"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России

В составе "Зенита" голы забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), две голевые передачи на свой счет записал нападающий Артем Дзюба. У проигравших отличился Мохамед Конате (52). В составе "Зенита" дебютировал голкипер Станислав Крицюк, перешедший в петербургский клуб 2 сентября из португальского "Жил Висенте".

"Зенит" не проигрывает "Ахмату" на протяжении десяти матчей. В последний раз грозненский клуб одержал победу над "Зенитом" в мае 2017 года.

Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию до семи матчей (пять побед, две ничьи) и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после семи игр. "Ахмат" идет восьмым, имея в активе девять очков в восьми встречах.

В следующем туре "Зенит" 20 сентября в гостях встретится с казанским "Рубином", а 14 сентября на выезде сыграет с английским "Челси" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ахмат" в восьмом туре РПЛ 18 сентября дома примет "Краснодар".