"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Зенита" голы забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), две голевые передачи на свой счет записал нападающий Артем Дзюба. У проигравших отличился Мохамед Конате (52). В составе "Зенита" дебютировал голкипер Станислав Крицюк, перешедший в петербургский клуб 2 сентября из португальского "Жил Висенте".
"Зенит" не проигрывает "Ахмату" на протяжении десяти матчей. В последний раз грозненский клуб одержал победу над "Зенитом" в мае 2017 года.
Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию до семи матчей (пять побед, две ничьи) и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после семи игр. "Ахмат" идет восьмым, имея в активе девять очков в восьми встречах.
В следующем туре "Зенит" 20 сентября в гостях встретится с казанским "Рубином", а 14 сентября на выезде сыграет с английским "Челси" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ахмат" в восьмом туре РПЛ 18 сентября дома примет "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|16-8
|17
|2
|Локомотив
|7
|4
|3
|0
|12-6
|15
|3
|Динамо
|6
|4
|1
|1
|10-6
|13
|4
|Сочи
|6
|4
|0
|2
|9-4
|12
|5
|Рубин
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|6
|ЦСКА
|6
|3
|0
|3
|8-6
|9
|7
|Краснодар
|6
|3
|0
|3
|11-8
|9
|8
|Ахмат
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|9
|Нижний Новгород
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|10
|Спартак
|6
|2
|1
|3
|5-6
|7
|11
|Крылья Советов
|7
|2
|1
|4
|6-9
|7
|12
|Химки
|6
|1
|3
|2
|5-9
|6
|13
|Уфа
|6
|1
|2
|3
|7-9
|5
|14
|Ростов
|6
|1
|2
|3
|7-12
|5
|15
|Арсенал
|6
|1
|1
|4
|7-13
|4
|16
|Урал
|6
|0
|2
|4
|2-9
|2