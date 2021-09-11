{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Зенит" победил "Ахмат" и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу петербургского клуба
Футболисты "Зенита" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Зенита"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" обыграл грозненский "Ахмат" со счетом 3:1 в домашнем матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

На эту тему
Дубль Камано принес "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России
Дубль Камано принес "Локомотиву" победу над "Крыльями Советов" в матче чемпионата России

В составе "Зенита" голы забили Вендел (9-я минута), Александр Ерохин (33) и Малком (83), две голевые передачи на свой счет записал нападающий Артем Дзюба. У проигравших отличился Мохамед Конате (52). В составе "Зенита" дебютировал голкипер Станислав Крицюк, перешедший в петербургский клуб 2 сентября из португальского "Жил Висенте".

"Зенит" не проигрывает "Ахмату" на протяжении десяти матчей. В последний раз грозненский клуб одержал победу над "Зенитом" в мае 2017 года.

Подопечные Сергея Семака продлили беспроигрышную серию до семи матчей (пять побед, две ничьи) и вернулись на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после семи игр. "Ахмат" идет восьмым, имея в активе девять очков в восьми встречах.

В следующем туре "Зенит" 20 сентября в гостях встретится с казанским "Рубином", а 14 сентября на выезде сыграет с английским "Челси" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Ахмат" в восьмом туре РПЛ 18 сентября дома примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2021/22
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит752016-817
2Локомотив743012-615
3Динамо641110-613
4Сочи64029-412
5Рубин63218-511
6ЦСКА63038-69
7Краснодар630311-89
8Ахмат73049-129
9Нижний Новгород62227-78
10Спартак62135-67
11Крылья Советов72146-97
12Химки61325-96
13Уфа61237-95
14Ростов61237-125
15Арсенал61147-134
16Урал60242-92

 

Теги
Российский футбол
Бокс
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выступил с премьерой песни на турнире в Красноярске
Музыкальную карьеру спортсмен начал в 2001 году
Бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс выступил с премьерой песни на турнире в Красноярске
Читать полностью