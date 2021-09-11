"Манчестер Сити" победил "Лестер" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 11 сентября. Футбольный клуб "Манчестер Сити" победил "Лестер" со счетом 1:0 в гостевом матче четвертого тура чемпионата Англии.

Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

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Гол на 62-й минуте забил Бернарду Силва.

"Манчестер Сити" набрал девять очков в четырех играх и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Лестер" с шестью очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре "Манчестер Сити" 18 сентября примет "Саутгемптон", "Лестер" днем позднее на выезде сыграет с "Брайтоном".

В параллельном матче "Арсенал" одержал первую победу в чемпионате Англии, обыграв дома "Норвич" (1:0). Единственный гол на 66-й минуте забил Пьер-Эмерик Обамеянг.