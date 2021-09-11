Роналду заявил, что гордится возвращением в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 11 сентября. Португальский нападающий Криштиану Роналду гордится возвращением в английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед". Об этом он написал на своей странице в Instagram .

Криштиану Роналду забил два гола в первом матче после возвращения в "Манчестер Юнайтед"

В субботу "Манчестер Юнайтед" дома победил "Ньюкасл" со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата Англии. Для Роналду этот матч стал первым после возвращения в английский клуб. Португалец забил два гола.

"Мое возвращение на "Олд Траффорд" было лишь кратким напоминанием о том, почему этот стадион известен как "Театр мечты", - написал Роналду. - Для меня стадион всегда был волшебным местом, где можно достичь всего, к чему стремишься. Благодаря потрясающей поддержке, которую наша команда всегда получает с трибун, мы с уверенностью и оптимизмом смотрим на предстоящий путь. Горжусь тем, что вернулся в "Манчестер Юнайтед".

Роналду заключил контракт с английской командой 31 августа. Португалец выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, также он играл за "Ювентус", испанский "Реал" и португальский "Спортинг". В составе английского клуба он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского "Реала". Он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций.

"Манчестер Юнайтед" набрал 10 очков в четырех играх и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 19 сентября на выезде сыграет с "Вест Хэмом".