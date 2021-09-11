Теннисисты Кравчик и Солсбери стали победителями US Open в миксте

ТАСС, 11 сентября. Американка Дезайр Кравчик и британец Джо Солсбери победили Марсело Аревало из Сальвадора и мексиканку Джулиану Олмос в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в смешанном разряде.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу Кравчик и Солсбери, посеянных на турнире под вторым номером.

Солсбери 29 лет, он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде. Британец в паре с Кравчик стал победителем Roland Garros (2021). Кравчик 27 лет, она занимает 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде. В паре с Нилом Скупски она стала победительницей Уимблдона (2021).

Аревало 30 лет, он занимает 36-е место в мировом рейтинге в парном разряде. Теннисист впервые дошел до финала турнира Большого шлема. Олмос 28 лет, она располагается на 24-й строчке мирового рейтинга в парном разряде. Мексиканка также впервые участвовала в финале турнира Большого шлема.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн.