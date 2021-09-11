Александр Мостовой: "Спартак" уверенно победил "Химки" в матче чемпионата России

"Победа действительно уверенная, сейчас многие могут сказать, что это "Химки", но давайте не забывать, что этот клуб тоже борется и играет, - сказал Мостовой. - Сейчас для "Спартака" важна была просто победа на фоне того, что в последних матчах клуб не выигрывал. Но я сейчас обращаю внимание на то, что "Спартак" даже в тех играх, где не добрал очков, в принципе по игре никому не уступал. По статистике вообще всех превосходил, другое дело, что им три раза бьют, гол или два забивают, а они наносят 10-12 ударов, но не забивают, а сегодня просто забили, воспользовались, а так по игре превосходили, во втором тайме даже разбежались".

"Квинси Промес оживает, видно было, что и гол хороший, и во втором тайме моментами так бежит и обыгрывает, где-то, может, суматоха видна, но возвращается. Проблема у Руя Витории (главного тренера "Спартака" - прим. ТАСС) заключалась в том, что он не знал, кого ставить, кого не ставить, потому что они в предсезонном турнире разорвали всех. Он не понимал, есть 10 футболистов в атаке, все забивают по два-три мяча. В первых турах "Спартак" не играл одним и тем же составом, поэтому он не мог понять. Сейчас потихоньку понимает, [Резиуана] Мирзова отдали в аренду, видит, кто основные [игроки], но не забывайте, что это наш чемпионат", - добавил Мостовой.

15 сентября "Спартак" проведет домашний матч первого тура группового этапа Лиги Европы против польской "Легии". "Положительно ли сложится на матче в Лиге Европы? Тут трудно предполагать, потому что мы "Легию" не видим, мы же особенно не следим за польским футболом, как и что они там. Проще не будет, плюс не забываем, "Спартак" сейчас [играет] в Лиге Европы, потом ЦСКА, сейчас начинается календарь нон-стоп у всех, поэтому сейчас на прочность будут проверяться многие, интересно будет посмотреть. А так, уверенная и спокойная победа, где-то "Спартак" свои очки недобрал, могли бы и в тройке быть", - заключил Мостовой.

"Спартак" поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в семи матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории 20 сентября в гостях сыграют с московским ЦСКА.